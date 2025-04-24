Новинка снабжена системой охлаждения с большой испарительной камерой.

Компания OnePlus презентовала свой новый компактный смартфон OnePlus 13T с флагманским чипсетом и ёмкой аккумуляторной батареей, пишет издание GSMArena.

Смартфон OnePlus 13T снабжён 6.32-дюймовой панелью LTPO AMOLED, защищённой стеклом Oppo Crystal Shield Glass, с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.

Основная камера новинки оснащается 50-Мп датчиком Sony IMX906 и дополняется 50-Мп телеобъективом с двукратным оптическим зумом. На фронтальной панели смартфона располагается 16-Мп селфи-камера.

Автономную работу устройства обеспечивает кремний-углеродная аккумуляторная батарея ёмкостью 6260 мА·ч, поддерживающая быструю 80-Вт зарядку. Для повышения эффективности отвода излишков тепла от компонентов смартфон снабжён испарительной камерой площадью 4400 мм².

Вместо ползунка оповещений новинка получила программируемую клавишу быстрого доступа, позволяющую запускать приложения или совершать иные действия. Также модель имеет оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и защиту от пыли и влаги с рейтингом IP65.

Источник фото: GSMArena

Новинка дебютировала с предустановленной ColorOS 15 на базе Android 15, тогда как международный вариант, судя по всему, получит OxygenOS. Модель поставляется в чёрном, сером и розовом цветовых оформлениях.

Стоимость компактного смартфона OnePlus 13T в китайской рознице начинается от 3399 юаней (466 долларов США) за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, достигая 4499 юаней (617 долларов США) за вариант 16 ГБ+1 ТБ. Предварительные заказы уже стартовали, а в продажу новинка поступит 30 апреля.