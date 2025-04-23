Новинка имеет до 12 ГБ оперативной памяти.

Компания Oppo выпускает свой новый смартфон Oppo K12s, который по ряду характеристик схож с недавно дебютировавшим Oppo K13, пишет издание GSMArena.

Смартфон Oppo K12s оснащён 6.67-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 8/12 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ постоянной памяти.

Основная камера новинки на задней панели представлена 50-Мп датчиком и соседствует с дополнительным 2-Мп сенсором, тогда как селфи-камера, расположенная на фронтальной стороне, имеет 16-Мп датчик.

Питает устройство аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой 80-Вт зарядки. Смартфон поставляется с предустановленной ColorOS 15 на базе Android 15. Кроме того, новинка снабжена защитой от пыли и влаги с рейтингом IP65, стереодинамиками и сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей. На выбор покупателю предлагаются версии в чёрном, белом и фиолетовом цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Oppo K12s стартует от 1199 юаней (165 долларов США) за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, версия 8 ГБ+256 ГБ оценена в 1399 юаней (190 долларов США), модификация 12 ГБ+256 ГБ предлагается за 1599 юаней (220 долларов США), а конфигурация 12 ГБ+512 ГБ стоит 1799 юаней (245 долларов США). В китайской рознице новинка появится уже 25 апреля.