Стоимость новинки начинается от $575.

Компания Vivo расширила ассортимент своих смартфонов не только топовым камерофоном Vivo X200 Ultra, но и моделью Vivo X200s, которая пришла на смену Vivo X100s, пишет издание GSMArena.

Смартфон Vivo X200s получил 6.67-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1260p и частотой обновления 120 Гц, высокопроизводительный чипсет MediaTek Dimensity 9400+, 12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти.

На тыльной стороне устройства располагается тройная камера, состоящая из 50-Мп основного модуля с диафрагмой f/1.8, 50-Мп сверхширокоугольного объектива с диафрагмой f/2.0 и 50-Мп телеобъектива с трёхкратным оптическим зумом и дифрагмой f/2.6, а на фронтальной панели размещается 32-Мп селфи-камера.

Автономную работу новинки обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6200 мА·ч, поддерживающая быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 90 и 40 Вт соответственно.

Источник фото: GSMArena

Модель имеет испарительную камеру для более эффективного охлаждения, ряд встроенных функций с использованием технологий искусственного интеллекта, улучшенную конструкцию антенны с возможностью интеллектуального переключения между Wi-Fi и сотовыми сетями, а также 360-градусный модуль NFC.

Новинка поставляется с предустановленной OriginOS на базе Android 15. Покупатель может выбрать из чёрной (Black), белой (White), фиолетовой (Lavender Purple) и зелёной (Green) цветовых версий.

Стоимость смартфона Vivo X200s в Китае стартует от 4199 юаней (575 долларов США). В настоящее время принимаются предварительные заказы, а в продажу на китайском рынке новинка появится 25 апреля.