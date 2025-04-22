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Представлен топовый камерофон Vivo X200 Ultra с дополнительным фотокомплектом и Snapdragon 8 Elite
Новинка снабжена парой ISP для улучшенной обработки фотографий.

Компания Vivo представила свой топовый камерофон X200 Ultra, оснащённый двумя ISP для улучшенной съёмки и высокопроизводительным чипсетом от Qualcomm, пишет издание GSMArena.

Смартфон Vivo X200 Ultra снабжается 6.82-дюймовым дисплеем AMOLED LTPO с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и поддержкой 10-битной цветовой палитры, чипсетом Snapdragon 8 Elite, 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 объёмом 256/512ГБ/1 ТБ.

Питает устройство аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 и 40 Вт соответственно.

На задней панели новинки установлена тройная камера, включающая в себя основную 50-Мп камеру с сенсором Sony LYT-818 размером 1/1.28 дюйма и диафрагмой f/1.7, 200-Мп телеобъектив с датчиком Samsung ISOCELL HP9 размером 1/1.4 дюйма и эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм, а также 50-Мп сверхширокоугольный модуль с датчиком Sony LYT-818, а на фронтальной стороне размещается 50-Мп селфи-камера.

Для более эффективной обработки изображений и улучшенной экспозиции новинка получила два специализированных чипа камеры — классический ISP для постобработки Vivo V3+ и дополнительный чип Vivo VS1. Поддерживается запись видео в формате 4K/120 fps, а также 4K/60 fps с Dolby Vision.

На правой грани новинки имеется настраиваемая кнопка, которая может использоваться для расширения возможностей при проведении фото- или видеосъёмки, в том числе в качестве клавиши спуска затвора камеры.

Кроме того, производитель предлагает дополнительный объектив, поставляемый в составе набора для фотосъёмки и расширяющий возможности телеобъектива Vivo X200 Ultra благодаря дополнительному 2.35-кратному зуму, что позволяет добиться эквивалентного фокусного расстояния 200 мм. Помимо нескольких объективов, в опциональный фотокомплект входят ремни, чехол и аккумуляторная батарея ёмкостью 2300 мА·ч. Подключение производится через разъём USB Type-C.

Источник фото: GSMArena

Новинка предлагается в трёх цветовых оформлениях — красном, чёрном и белом. Устройство работает под управлением OriginOS на базе Android 15.

Стоимость камерофона Vivo X200 Ultra в китайской рознице начинается от 6499 юаней (900 долларов США) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант с 16 ГБ ОЗУ, накопителем на 1 ТБ и поддержкой спутниковой связи оценён в 7999 юаней (1100 долларов США), а полный комплект с набором для фотосъёмки стоит 9699 юаней (1350 долларов США).

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#vivo x200 ultra
Источник: gsmarena.com
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