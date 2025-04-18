Новинка оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 7300 Ultimate и 8 ГБ ОЗУ.

Компания расширила линейку своих смартфонов серии Note 50s 5G+, выпустив модель Note 50s 5G+, отличительной особенностью которой является ароматизированная задняя панель, пишет издание GSMArena.

Смартфон Infinix Note 50s 5G+ оснащается 6.78-дюймовой AMOLED-панелью, прикрытой защитным стеклом Gorilla Glass 5, слегка изогнутым с двух сторон, с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, чипсетом MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объёмом до 256 ГБ.

На задней панели новинки располагается 64-Мп основная камера с сенсором Sony IMX682 и возможностью записи видео в формате 4K, соседствующая с 2-Мп дополнительным датчиком, двойной светодиодной вспышкой и Active Halo Lighting с несколькими режимами работы.

Питанием устройство обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и обратной проводной зарядки мощностью 45 и 10 Вт соответственно. Также поддерживается обходная зарядка.

Отличительной особенностью новинки, как уже говорилось ранее, является задняя панель из веганской кожи, имеющая весьма насыщенный аромат, сочетающий в себе верхние ноты лимона и морской воды, средние ноты ландыша и базовые ноты амбры и ветивера.

Это достигается за счёт микрокапсуляции, благодаря чему пластик, имитирующий кожу, выделяет аромат, интенсивность которого зависит от условий окружающей среды и характера использования устройства. К сожалению, производитель не сообщает конкретных цифр, поэтому неизвестно, насколько долго и устойчиво держится запах.

Источник фото: GSMArena

Ароматизированная задняя панель доступна только для версии с цветовым оформлением Marine Drift Blue. Существуют также варианты в цветах Titanium Gray и Burgundy Red.

Кроме того, модель имеет встроенные динамики JBL, сертификат MIL-STD-810H, указывающий на стойкость устройства к ряду негативных воздействий и температур, и поставляется с предустановленной XOS 15 на базе Android 15.

Стоимость Infinix Note 50s 5G+ в индийской рознице начинается от 15 999 рупий (190 долларов США) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, достигая 17 999 рупий (210 долларов США) за вариант 8 ГБ+256 ГБ. В продаже новинка появится с 24 апреля.