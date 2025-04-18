Новинка должна дебютировать 24 апреля.

В ближайшее время компания Motorola должна представить свою новую серию складных смартфонов Razr 60, в том числе Razr 60 Ultra, подробные характеристики которого опубликованы изданием 91mobiles совместно с информатором OnLeaks.

Источник фото: 91mobiles

Сообщается, что смартфон Motorola Razr 60 Ultra будет оснащаться 7-дюймовой складной AMOLED-панелью LTPO с разрешением 1440p, частотой обновления 165 Гц, 10-битной глубиной цвета, охватом 120% цветового пространства DCI-P3, пиковой яркостью 4500 нит, частотой дискретизации касания 130/300 Гц (в игровом режиме), HDR10+ и Dolby Vision, а также 4-дюймовым внешним дисплеем LTPO AMOLED с частотой обновления 165 Гц, пиковой яркостью 300 нит, 10-битной цветовой палитрой, заявленным охватом 100% цветового пространства DCI-P3, частотой дискретизации касания 120/165 Гц и HDR10+.

Новинка получит высокопроизводительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 объёмом до 512 ГБ без возможности расширения.

Модель обзаведётся 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1.8, 50-Мп сверхширокоугольным объективом с функцией макросъёмки, а также 50-Мп камерой для селфи и видеозвонков.

Автономную работу устройства будет обеспечивать аккумуляторная батарея ёмкостью 4700 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 68 и 30 Вт соответственно.

Новинка получит разъём USB Type-C, два слота для сим-карт, поддержку 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS и будет поставляться с предустановленной Android 15. Размеры устройства будут достигать 73.99x171.48x7.29 мм в открытом состоянии и 73.99x88.12x15.69 мм в закрытом при весе 199 г. Кроме того, модель должна получить встроенный сканер отпечатков пальцев.

Ранее сообщалось, что складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra может поступить в продажу по цене около 1350 евро за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Новинка может быть выпущена в чёрном, красном, розовом и зелёном цветах, а также с имитацией покрытия из дерева. Ожидается, что серия Razr 60 будет представлена 24 апреля.