Модель для мирового рынка появилась в базе данных Geekbench.

Компания Realme готовится к запуску своего нового смартфона Realme GT7, который, как показывает свежая утечка, может иметь разные характеристики для китайской и глобальной версий, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Если китайский вариант Realme GT7, как было подтверждено ранее, получит высокопроизводительный чипсет нового поколения MediaTek Dimensity 9400+, версия для глобального рынка, судя по утечке, будет оснащаться более старым чипом Dimensity 9300+.

Это следует из базы данных Geekbench, где Realme GT7 с модельным номером RMX5061, прошедшим сертификацию в Индонезии, был указан с чипсетом Dimensity 9300+, а не с Dimensity 9400+, как китайская версия.

Предполагается, что глобальный вариант Realme GT7 на самом деле является ребрендингом Realme Neo7, оснащённого 6.78-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1264x2780 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, 12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти, 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения, дополненной 8-Мп сверхширокоугольным модулем, и 16-Мп селфи-камерой.

При этом глобальная версия новинки может не получить аккумуляторную батарею ёмкостью 7000 мА·ч, поддерживающую быструю зарядку мощностью 80 Вт — данный показатель может быть урезан для модели на мировом рынке, как это уже делали другие производители.

В Китае Realme GT7 будет представлен 23 апреля текущего года, тогда как дата глобального запуска модели не называется.