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Игровой смартфон RedMagic 10 Air получил мощную систему охлаждения и программируемые кнопки
Стоимость новинки начинается от $480.

Бренд Nubia представил свой новый игровой смартфон RedMagic 10 Air, оснащённый мощной системой охлаждения, тонким корпусом и высокими характеристиками, пишет издание GSMArena.

Геймерский смартфон RedMagic 10 Air снабжается 6.8-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED и обрамлённой тонкими рамками, с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, высокопроизводительным чипсетом прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Охлаждает компоненты устройства мощная система, имеющая слои термогеля и графена, а также испарительную камеру.

На задней панели смартфона располагается 50-Мп основная камера, дополненная 50-Мп сверхширокоугольным объективом, а на фронтальной стороне имеется 16-Мп селфи-камера, спрятанная под дисплеем. Автономную работу новинки обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, новинка имеет оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей и корпус толщиной всего 7.85 мм. Работает устройство под управлением RedMagic OS 10.0 на базе Android 15. Модель предлагается в оранжевом (Flare), чёрном (Twilight) и белом (Hailstone) цветовых оформлениях.

Стоимость игрового смартфона RedMagic 10 Air в Китае начинается от 3499 юаней (476 долларов США) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, достигая 4199 юаней (571 доллара США) за конфигурацию 16 ГБ+512 ГБ. На глобальном рынке новинка будет доступна с 23 апреля.

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#redmagic 10 air
Источник: gsmarena.com
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