Новинку оснастят аккумулятором на 5000 мАч.

Компания HTC работает над своим новым смартфоном Wildfire E7 Plus, информацией о характеристиках которого делится издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что смартфон HTC Wildfire E7 Plus будет оснащён 6.78-дюймовой панелью с разрешением Full HD+ (1080x2460 точек), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, 6-нм чипсетом MediaTek Helio G99, снабжённым двумя ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой до 2.2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55, достигающими частоты 2.0 ГГц, а также графическим процессором ARM Mali-G57 MC2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки размещается 64-Мп основная камера, дополненная 2-Мп вспомогательным датчиком, а на фронтальной стороне в круглом вырезе экрана располагается 16-Мп для селфи и видеозвонков.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Новинка имеет два слота для сим карт, 3.5-мм аудиоразъём, порт USB Type-C, ограниченный скоростью USB 2.0, стереодинамики, слот расширения для карты памяти TF, боковой сканер отпечатков пальцев и поддержку LTE, двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth 5.0, ГЛОНАСС и GPS.

Модель поставляется в пластиковом корпусе зелёного цвета с предустановленной ОС Android 14. Размеры устройства составляют 170.8x77.5x8.5 мм при весе 212 г.

Информации о дате запуска и стоимости смартфона HTC Wildfire E7 Plus в настоящее время не предоставляется, но ожидается, что новинка дебютирует одновременно или вскоре после Wildfire E7.