Дебют новинки состоится 18 апреля.

Компания Infinix готовится к официальной презентации своего нового смартфона Note 50s 5G+, постепенно раскрывая его характеристики, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Смартфон Infinix Note 50s 5G+ оснастят чипсетом MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, 64-Мп основной камерой с датчиком Sony IMX882, поддержкой записи видео в формате 4K30 и ряда функций с использованием технологий искусственного интеллекта, пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP64, с сертификатом прочности MIL-STD-810H.

Обеспечивать автономную работу устройства будет аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Новинка будет поставляться с предустановленной XOS 15 на базе Android 15 и рядом возможностей ИИ. Покупатель сможет выбрать из следующих цветовых оформлений — красного (Burgundy Red), серого (Titanium Grey) и голубого (Marine Drift Blue), причём последний будет обладать и специальным ароматом.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6.78-дюймовую AMOLED-панель, прикрытую защитным стеклом Gorilla Glass 5, с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц, поддержкой 10-битной цветовой палитры и охватом 100 % цветового пространства DCI-P3.

Запуск смартфона Infinix Note 50s 5G+ состоится 18 апреля текущего года.