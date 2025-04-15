Ответ компании может устроить далеко не всех.

Несколько часов назад в сети Интернет появились сообщения о том, что Samsung приостанавливает глобальное развёртывание стабильной версии One UI 7, а спустя некоторое время компания отреагировала на данную ситуацию, подтвердив факт приостановки, но объяснение производителя может показаться некоторым пользователям достаточно расплывчатым.

Источник фото: Gizmochina

Как сообщает издание SamMobile, представители Samsung выступили с заявлением о том, что график развёртывания One UI 7 был пересмотрен и обновлён. Компания отмечает, что это было сделано с целью заботы о пользователях, а также заверяет, что новые сроки развёртывания будут обнародованы в ближайшее время.

К сожалению, о конкретных причинах приостановки выхода One UI 7 компания решила не распространяться, что заставляет пользователей недоумевать и публиковать собственные догадки относительно возникшей ситуации.

По одной из версий, в задержке развёртывания One UI 7 повинен баг, который не позволял владельцам смартфонов серии Galaxy S24 разблокировать свои устройства после обновления, что является критической проблемой, которую необходимо устранять. Кроме того, журналисты SamMobile сообщали об ошибке в Secure Folder, приводящей к общей доступности защищённых данных в приложении «Галерея», чего, конечно же, быть не должно.

Как бы то ни было, приостановка развёртывания стабильной версии One UI 7 наряду с утаиванием информации относительно возникшей ситуации заставляет некоторых пользователей негодовать, поэтому Samsung придётся приложить немало усилий в будущем, чтобы вернуть лояльность ряда своих клиентов.