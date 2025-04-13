Новинка обладает широкими возможностями для улучшения игрового процесса.

Компания Asus выпускает свой новый игровой монитор ROG Strix XG248Q5G-P с выдающейся частотой обновления в разогнанном режиме и низким временем отклика, что способно заинтересовать киберспортсменов, пишет издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Геймерский монитор Asus ROG Strix XG248Q5G-P оснащается 24.1-дюймовой панелью Super TN, специально разработанной с целью обеспечения низкой задержки и высокой частоты обновления, тогда как углы обзора и высокая контрастность отошли на второй план. Новинка может работать в трёх режимах, предусматривающих разную частоту обновления — 240 Гц, 480 Гц и до 610 Гц с максимальным разгоном.

Это дополняется временем отклика всего 0.1 мс и поддержкой адаптивных технологий синхронизации Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium, устраняющих артефакты в процессе игровых баталий. Кроме того, новинка охватывает 90% цветового пространства DCI-P3.

Монитор имеет ряд встроенных функций, улучшающих игровой процесс, в том числе AI Vision для динамической оптимизации сцен, двойную подсветку для чёткости движений, а также улучшения ROG Gaming AI, включающие в себя экранное перекрестие и усиление теней.

Модель снабжается целым рядом портов, в том числе USB Type-C с поддержкой Power Delivery, что позволяет заряжать другие устройства, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и 3.5-мм аудиоразъёмом. Кроме того, новинка получила гибкий кронштейн.

Стоимость игрового монитора Asus ROG Strix XG248Q5G-P с выдающимися характеристиками также способна поразить воображение — в китайской рознице новинка предлагается за 7999 юаней (1094 доллара США).