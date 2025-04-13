Новинка больше подходит для офисного применения.

Компания Xiaomi расширила ассортимент своей продукции новым 27-дюймовым монитором A27Ui, который, судя по его появлению на глобальной версии сайта, становится доступным за пределами китайского рынка, пишет издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Монитор Xiaomi A27Ui оснащается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K (3840x2160 точек), частотой обновления 60 Гц, яркостью 360 нит, временем отклика 6 мс и широкими углами обзора, достигающими 178 градусов.

Заявленный охват цветовых пространств DCI-P3 и sRGB составляет 95 и 100% соответственно. Новинка характеризуется поддержкой HDR10, 10-битной глубиной цвета и заводской калибровкой Delta E < 1 для высокой точности цветопередачи.

В целях защиты зрения во время длительного времяпрепровождения за монитором имеется встроенный фильтр синего цвета и затемнение постоянным током, что соответствует сертификации TÜV. Также новинка поддерживает функцию сопоставления цветов на разнообразных устройствах Xiaomi и Redmi, обеспечивая единообразное отображение визуальных эффектов на дисплеях.

Монитор имеет широкий набор портов для подключения, в том числе один DisplayPort, два HDMI, один USB Type-C с поддержкой обратной зарядки устройств мощностью до 90 Вт, а также USB-концентратор с двумя USB 2.0. Новинка оснащается эргономичной подставкой с возможностью регулировки и поддерживает крепление VESA 75x75 мм для настенного монтажа. Модель имеет узкие рамки с трёх сторон, что позволяет использовать её в мультимониторных системах.

Информацией о стоимости монитора Xiaomi A27Ui источник в настоящее время не располагает.