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Microsoft объяснила, зачем Windows создаёт папку inetpub в рамках апрельского обновления
Компания рекомендует не удалять эту папку.

Несколько дней назад пользователи Windows 10 и Windows 11 стали жаловаться на внезапное появление пустой папки inetpub на системном диске после установки обновления за апрель текущего года. Данная папка обычно создаётся службой IIS (Internet Information Services), используемой для разработки сайтов и веб-приложений, поэтому пользователи, не включавшие данную функцию, были в недоумении, но Microsoft поспешила разъяснить ситуацию, пишет издание Windows Latest.

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Источник фото: Windows Latest

Как заявили представители компании в разговоре с журналистами издания, папку inetpub, созданную в процессе апрельского обновления, удалять настоятельно не рекомендуется, так как она используется в рамках борьбы с уязвимостью «CVE-2025-21204», позволяющей злоумышленникам изменять системные файлы и папки.

Microsoft уже исправила оплошность, которая была допущена в процессе развёртывания обновления, добавив в документацию разъяснение о том, для каких именно целей создаётся папка inetpub, отметив, что её не следует удалять даже в том случае, если служба IIS не используется в системе.

В том случае, если папка inetpub была удалена, рекомендуется восстановить её, выполнив следующие действия:

  1. Открыть Панель управления > Программы > Программы и компоненты.
  2. Выбрать пункт «Включение и отключение компонентов Windows», расположенный слева.
  3. Установить флажок рядом с пунктом «Internet Information Services».
  4. Нажать «OK», после чего папка inetpub будет создана автоматически.

Microsoft не объясняет конкретных механизмов защиты, в которых задействована папка inetpub, но заверяет, что данный метод работает.

#microsoft #inetpub
Источник: windowslatest.com
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