В остальном новинка не отличается от стандартной модели.

Компания MediaTek представила свой новый высокопроизводительный чипсет Dimensity 9400+, отличающийся от стандартной модели, Dimensity 9400, только парой деталей, пишет издание GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

Во-первых, чип MediaTek Dimensity 9400+ имеет более высокую тактовую частоту основного ядра Cortex-X925, достигающую 3,73 ГГц, что на 100 МГц больше по сравнению с обычной моделью. Во-вторых, хотя новинка и получила тот же нейронный процессор MediaTek NPU 890, производитель заявляет об увеличении быстродействия агентного ИИ на 20% благодаря использованию Speculative Decoding+.

В остальном же улучшенный чип не отличается от стандартного, располагая 12-ядерным графическим процессором Arm Immortalis-G925, тремя процессорными ядрами Cortex-X4 и четырьмя Cortex-A720 в дополнение к уже упоминаемому основному ядру Cortex-X925, а также ISP MediaTek Imagiq 1090.

Новинка поддерживает дисплеи с разрешением до WQHD+ и частотой обновления до 180 Гц, оперативную память LPDDR5X-10667, накопители UFS 4, сенсоры камеры с разрешением до 320 Мп и записью видео в формате до 8K/60 Гц, стандарты беспроводной связи 5G, Wi-Fi 7 (до 7,3 Гбит/с), Bluetooth 6.0, а также системы глобального позиционирования ГЛОНАСС, GPS, BeiDou, Galileo, QZSS и NavIC.

Первыми моделями, оснащёнными чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, стали Oppo Find X8s и Find X8s+, а в скором времени к ним присоединится и Vivo X200s.