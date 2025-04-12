Цена iQOO Z10 стартует от $255, а Z10x — $162.

Компания iQOO презентовала свою новую линейку смартфонов Z10 — её первыми представителями стали модели Z10 и Z10x, отличающиеся друг от друга по ряду ключевых характеристик, пишет издание GSMArena.

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Смартфон iQOO Z10 получил 6.77-дюймовую панель, выполненную по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели новинки располагается двойная камера, представленная 50-Мп основным модулем с сенсором Sony IMX882 и 2-Мп датчиком глубины, а на фронтальной стороне размещается 32-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 7300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Также новинка поддерживает обратную проводную зарядку на 7.5 Вт. Кроме того, смартфон имеет сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.

Модель поставляется с предустановленной Funtouch OS 15 на базе Android 15. Производитель обещает выпускать обновления ОС в течение двух лет и предоставлять апдейты безопасности на протяжении трёх лет.

Стартовая стоимость смартфона iQOO Z10 в Индии составляет 21 999 рупий (255 долларов США). Продажи начнутся 16 апреля текущего года. Покупатель может выбрать из чёрного (Stellar Black) и серебристого (Glacier Silver) цветовых оформлений.

Смартфон iQOO Z10x оснащён 6.72-дюймовым экраном IPS LCD с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 7300, до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Источник фото: GSMArena

Основная камера новинки на задней панели имеет 50-Мп сенсор и дополняется 2-Мп датчиком глубины, а камера для селфи и видеозвонков на фронтальной стороне располагает 8-Мп сенсором. Аккумуляторная батарея смартфона имеет ёмкость 6500 мА·ч, поддерживая как проводную зарядку мощностью 44 Вт, так и обратную проводную зарядку.

Модель поставляет с Funtouch OS 15 на основе Android 15. Как и для iQOO Z10, заявлены два года поддержки ОС и три года исправлений безопасности.

Стоимость смартфона iQOO Z10x в индийской рознице начинается от 13 999 рупий (162 долларов США). Новинка предлагается в цветах Ultramarine и Titanium. В Индии продажи стартуют уже 22 апреля.