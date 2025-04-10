Всё больше моделей получает поддержку бета-версии Android 16.

Ещё совсем недавно мобильные устройства серии Pixel от Google были единственными моделями, для которых было доступно обновление до Android 16, но сейчас в игру вступили и другие производители — несколько часов назад стало известно, что Xiaomi выпускает апдейт для пары своих смартфонов, а сейчас добавляется и OnePlus с её OnePlus 13, пишет издание Android Authority.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что OnePlus объявляет о релизе Android 16 Beta 2 для смартфона OnePlus 13. Так как это первая сборка для данного производителя, релиз предыдущей версии, Android 16 Beta 1, для этой модели искать не стоит.

В настоящее время существует достаточно длинный перечень известных проблем, обнаруженных на Android 16, поэтому обновлять систему рекомендуется только на устройствах, не использующихся для важных дел. Также предполагается, что пользователь имеет достаточный уровень, чтобы суметь решить проблемы, которые могут возникнуть в процессе установки обновления.

Кроме того, перед запуском процесса инсталляции настоятельно рекомендуется сделать резервную копию всех данных, хранящихся на смартфоне, так как они будут удалены безвозвратно.

Ожидается, что Google официально презентует стабильную версию Android 16 в мае-июне текущего года, после чего новейшая ОС будет постепенно распространяться производителями мобильных устройств.