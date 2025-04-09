Новинка должна обладать заметно более высоким быстродействием по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Официальный запуск высокопроизводительного чипсета следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, как ожидается, состоится только осенью 2025 года, но информация о его производительности продолжает появляться в сети Интернет.

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Как сообщает издание GSMArena, новый слух говорит о том, что чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 будет использовать новейшие ядра Oryon второго поколения, что позволит увеличить производительность на 25%. Вероятно, этим дело не ограничится, так как недавняя утечка говорила о том, что чип следующего поколения обгоняет своего предшественника на 41% в бенчмарке AnTuTu.

Также утверждается, что независимый кэш GPU будет увеличен на 4 МБ (с 12 МБ до 16 МБ), а общее быстродействие графического процессора повысится на 30%. Кроме того, SoC приписывается поддержка оперативной памяти LPDDR5X и LPDDR6.

Если данные подтвердятся, чипсет Snapdragon 8 Elite 2 станет достойной заменой для текущего флагмана Qualcomm, Snapdragon 8 Elite.