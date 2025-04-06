Компания старается минимизировать ущерб от дополнительных пошлин, введённых в отношении Китая и Индии со стороны США.

Введение новых пошлин администрацией Трампа заставляет американских производителей искать обходные пути, чтобы не повышать стоимость своих товаров для покупателей из США — как пишет издание GSMArena, данной проблемой озаботилась и компания Apple, решившая усилить свои производственные мощности в Бразилии.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что введённые администрацией Трампа тарифы предусматривают дополнительные пошлины на импорт товаров из Китая и Индии, составляющие 34 и 26 % соответственно. Естественно, это не устраивает Apple, которая использует китайские и индийские заводы для выпуска своих устройств, так как рост пошлин приведёт к увеличению стоимости конечной продукции, чему покупатели вряд ли будут рады.

Именно поэтому Apple планирует проработать вопросы расширения производственных мощностей для сборки iPhone в Бразилии, где налог на импорт составляет всего 10 %. Отмечается, что Apple совместно со своим производственным партнёром Foxconn строила планы относительно ввода в эксплуатацию дополнительных сборочных линий в Бразилии ещё в прошлом году, для чего была получена необходимая сертификация. Ранее на бразильском заводе производились iPhone предыдущих поколений, а сейчас здесь планируется выпускать и iPhone 16 Pro.

Если планы Apple воплотятся в жизнь, это позволит не только удовлетворить спрос на смартфоны iPhone в Бразилии, но и экспортировать продукцию в США, избегая завышенных пошлин.