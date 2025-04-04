Дебют новинки ожидается в ближайшие недели.

Компания Oppo работает над своим новым смартфоном Reno14 Pro, который придёт на смену прошлогодней модели Reno13 Pro и получит ряд изменений по сравнению с предшественником, пишет издание GSMArena, ссылаясь на материал Smartprix.

Источник фото: GSMArena/Smartprix

Как видно на опубликованном изображении, смартфон Oppo Reno14 Pro будет иметь изменённый дизайн задней панели — если у Reno13 Pro блок камер был объединён в единое целое, то у новинки перископический телеобъектив, соседствующий со светодиодной вспышкой, будет отделён от модуля, вмещающего основную и сверхширокоугольную камеры.

По данным издания, основная камера получит 50-Мп сенсор и поддержку оптической стабилизации изображения, сверхширокоугольный объектив будет снабжён 8-Мп датчиком, а 50-Мп перископический телеобъектив будет характеризоваться 3.5-кратным оптическим зумом.

Также новинке приписывается наличие плоского OLED-экрана с частотой 120 Гц, что будет отличать её от модели предшествующего поколения, имеющей изогнутый дисплей, стеклянной задней панели, металлической рамки, кнопки Magic Cube, расположенной слева, предназначение которой пока неизвестно, защиты от пыли и воды с рейтингом IP68/IP69 и предустановленной ColorOS 15 на базе Android 15.

Кроме того, как сообщается, производитель заменит Google Dialer в Reno14 Pro на собственный ODialer.

Ожидается, что запуск Oppo Reno14 Pro состоится в ближайшие несколько недель.