Новинка производится по 4-нм техпроцессу.

Компания Qualcomm представила свой новейший чипсет Snapdragon 8s Gen 4, предназначенный для предтоповых смартфонов и превосходящий своего предшественника по ряду параметров, пишет издание GSMArena.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 выпускается по 4-нм технологическому процессу N4P от TSMC и обладает более старым Kryo CPU вместо новейших ядер Oryon, использующихся в старшем чипе Snapdragon 8 Elite.

Конфигурация CPU новинки выглядит следующим образом — одно основное ядро Cortex-X4 с тактовой частотой до 3.2 ГГц дополняется тремя ядрами Cortex-A720, достигающими частоты 3.0 ГГц, двумя ядрами Cortex-A720 с частотой 2.8 ГГц и двумя ядрами Cortex-A720, работающими на частоте до 2.0 ГГц. Новинка поддерживает оперативную память LPDDR5X, накопители UFS 4.0 и подключение через USB 3.1 Gen 2.

Новый графический процессор в составе Snapdragon 8s Gen 4 обеспечивает поддержку трассировки лучей, а также технологий Snapdragon Elite Gaming, таких как Snapdragon Game Super Resolution 2.0 и Adreno Image Motion Engine 2.0.

По данным производителя, быстродействие CPU новинки по сравнению с моделью прошлого поколения, Snapdragon 8s Gen 3, увеличилось на 31% при снижении энергопотребления на 39%, а производительность GPU повысилась на 49%.

Возможности при выполнении задач, использующих технологии искусственного интеллекта, у чипсета нового поколения также расширились благодаря усовершенствованному Qualcomm Hexagon NPU, который характеризуется ростом производительности на 44%.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, Snapdragon 8s Gen 4 обладает 18-битным тройным ISP с поддержкой камер до 320 Мп и записи HDR-видео в режиме 4K/60 fps, встроенным модемом Snapdragon X75 5G с пиковой скоростью загрузки 4.2 Гбит/с, ограниченным спектром ниже 6 ГГц, и поддерживает стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также возможность подключения Extended Personal Area Network (XPAN) от Qualcomm, что обеспечивает передачу звука при помощи Wi-Fi на совместимые беспроводные наушники.

Ожидается, что первым смартфоном, оснащённым новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, станет iQOO Z10 Turbo, дебютирующий в конце апреля, а чуть позже к нему присоединятся модели от других производителей.