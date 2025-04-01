Новинка имеет до 12 ГБ оперативной памяти.

Компания Vivo представила свой новый смартфон среднего класса Vivo Y300t, который получил ёмкую батарею, быстрый чипсет и корпус с сертификатом прочности военного уровня, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Vivo Y300t снабжён 6.72-дюймовой LCD-панелью с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1050 нит, сертификатом TÜV Rheinland Low Blue Light, подтверждающим наличие встроенного фильтра синего цвета, снижающего нагрузку на глаза, и отзывчивостью при касании мокрыми руками.

Новинка оснащается восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 7300 с графическим процессором Mali-G615 MC2, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 объёмом до 512 ГБ.

На задней панели устройства располагается 50-Мп основная камера с диафрагмой f/1.8, дополненная 2-Мп датчиком глубины, а на фронтальной стороне размещается 8-Мп селфи-камера с диафрагмой f/2.05. Поддерживается запись видео с разрешением до 4K, ночной режим, удаление объектов при помощи ИИ и ряд других функций для обработки фото.

Новинка имеет ёмкую аккумуляторную батарею на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, прочный корпус с защитой от пыли и влаги, имеющий сертификат военного класса MIL-STD-810H, порт USB Type-C, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев, NFC, поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ГЛОНАСС, Beidou и GPS.

Устройство поставляется с предустановленной OriginOS 15 на основе Android 15. Новинка доступна в кофейно-чёрном (Black Coffee), белом (Rock White) и голубом (Ocean Blue) цветах.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Vivo Y300t в Китае начинается от 1199 юаней (165 долларов США) за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, версия 8 ГБ+256 ГБ предлагается за 1299 юаней (180 долларов США), модификация 12 ГБ+256 ГБ стоит 1499 юаней (208 долларов США), а конфигурация 12 ГБ+512 ГБ оценена в 1699 юаней (236 долларов США).