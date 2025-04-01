Новинка оснащается большим 6.77-дюймовым экраном.

Компания Vivo представила свой новый смартфон Vivo Y300 Pro+, снабжённый ёмкой батареей, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Vivo Y300 Pro+ оснащается 6.77-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и HDR10+, чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Набор камер на задней панели новинки включает в себя 50-Мп основной сенсор Sony IMX882 и 2-Мп датчик глубины, которые соседствуют со светодиодным кольцом Aura, а селфи-камера на фронтальной стороне представлена 32-Мп модулем.

Аккумулятор устройства имеет солидную ёмкость 7300 мА·ч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Кроме того, новинка оснащается стереодинамиками, двумя слотами для сим-карт, модулем NFC, поддерживает стандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Модель поставляется с предустановленной OriginOS 15 на базе ОС Android 15. Покупатель может выбрать из чёрного (Simple Black), серебристого (Star Silver) и розового (Micro Pink) цветовых оформлений.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Vivo Y300 Pro+ в китайской рознице стартует от 1799 юаней (247 долларов США) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, вариант 8 ГБ+256 ГБ стоит 1999 юаней (275 долларов США), конфигурация 12 ГБ+256 ГБ оценена в 2199 юаней (303 доллара США), а модель 12 ГБ+512 ГБ предлагается за 2499 юаней (344 доллара США). За пределами Китая новинка может дебютировать под названием iQOO Z10.