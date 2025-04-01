Новинка станет основой для предтоповых мобильных устройств.

В начале апреля компания Qualcomm планирует провести мероприятие, на котором представит свой новый чипсет, пишет издание Neowin.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Сообщается, что мероприятие, запланированное на 2 апреля текущего года и проводимое в Китае, судя по всему, станет площадкой, где будет презентован производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, сменяющий модель прошлого поколения, Snapdragon 8s Gen 3, и предназначенный для предтоповых мобильных устройств.

В более ранних утечках говорилось, что чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с модельным номером SM8735 получит одно основное ядро Cortex-X4, достигающее тактовой частоты 3.21 ГГц, три ядра Cortex-A720 с частотой 3.01 ГГц, два ядра Cortex-A720, работающие на частоте 2.8 ГГц, и два эффективных ядра Cortex-A720 с частотой 2.02 ГГц.

Кроме того, чипу приписывается наличие 6 МБ кэша общего уровня (SLC), 8 МБ кэша L3 и графического процессора Adreno 825, который будет относиться к тому же поколению, что и Adreno 830 в составе флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite, но получит меньше ядер.

Утверждается, что Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 способен набирать более 2 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, благодаря чему может стать надёжной основой для предтоповых моделей мобильных устройств следующего поколения.

Ожидается, что первые смартфоны, оснащённые новым чипсетом, дебютируют в середине апреля текущего года.