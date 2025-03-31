Новинка заметно обходит стандартную модель.

Компания MediaTek собирается представить свой флагманский чипсет Dimensity 9400+ в ближайшие недели — новинка уже была протестирована в бенчмарке Geekbench, а сейчас появилась в базе данных AI Benchmark, заняв лидирующие позиции, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/MediaTek

В рейтинге ИИ-теста AI Benchmark чипсет Dimensity 9400+ в составе предстоящих смартфонов Oppo Find X8s и Find X8s+ занимает первую и вторую строчки соответственно. Oppo Find X8s набрал 12975 очков, а Oppo Find X8s+ получил 12955 баллов, что примерно на 5 % больше по сравнению с показателем ближайшего преследователя, OnePlus 13, оснащённого чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Источник фото: NotebookCheck/AI Benchmark

Кроме того, новинка заметно обгоняет стандартную модель, Dimensity 9400, наилучший результат которой в составе Oppo Find X8 Pro составляет 11739 баллов — Dimensity 9400+ оказывается быстрее почти на 11 %.

Конечно, в стандартных сценариях использования разница будет менее заметна. В первых тестах Geekbench предстоящая новинка и вовсе не блистала, получив всего 2770/8500 баллов в одноядерном/многоядерном тестах, что заметно хуже показателей Snapdragon 8 Elite, но результаты явно не окончательные.

Ожидается, что чипсет MediaTek Dimensity 9400+ сможет достигать более высокой тактовой частоты (3.73 ГГц) по сравнению со стандартной моделью и дебютирует в ближайшее время.