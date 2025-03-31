Новинка появилась в базах данных нескольких сайтов.

Компания Samsung работает над своим новым защищённым смартфоном Galaxy XCover 7 Pro, который получит ряд улучшений по сравнению с моделью Galaxy XCover 7 и уже появился в базах данных ряда сайтов, раскрыв некоторые свои характеристики, пишет издание Gizmochina.

Samsung Galaxy XCover 7. Источник фото: Gizmochina

Сертификация FCC раскрывает, что смартфон Samsung Galaxy XCover 7 Pro, указанный с модельными номерами SM-G766U и SM-G766U1, будет поддерживать стандарты 2G/3G/4G/5G, трёхдиапазонный Wi-Fi 6 (2.4 ГГц/5 ГГц/6 ГГц), Bluetooth 2.4 ГГц и NFC. В базе данных TUV Rheinland новинка указана в версиях для глобального рынка (SM-G766B), а также США (SM-G766U/U1) и Канады (SM-G766W).

Американская версия Galaxy XCover 7 Pro с восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, оснащённым одним ядром с тактовой частотой 2.5 ГГц, тремя ядрами, работающими на частоте 2.4 ГГц и четырьмя ядрами с частотой 1.8 ГГц, а также графическим процессором Adreno 810, в одноядерном/многоядерном тесте Geekbench набрала 1157/3288 баллов. Смартфон был снабжён 6 ГБ оперативной памяти и работал под управлением ОС Android 15, судя по всему, с One UI 7 поверх.

В более ранних утечках говорилось, что новинка будет снабжена аккумуляторной батареей ёмкостью 4265 мА·ч.

Период запуска защищённого смартфона Samsung Galaxy XCover 7 Pro в настоящее время неизвестен, но ожидается, что новинка будет запущена в ближайшее время.