Для восстановления возможности необходимо выполнить несколько действий.

Компания Microsoft всеми способами старается заставить пользователей применять учётную запись Microsoft, что требует активного доступа к сети Интернет, в процессе установки Windows 11 — ещё совсем недавно существовал обходной путь, благодаря которому пользователи могли легко обойти это требование, но софтверный гигант решил более не позволять своим клиентам использовать данный способ, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Речь идёт о возможности обхода требования подключения к сети Интернет и использования учётной записи Microsoft путём ввода команды oobe\bypassnro в командной строке в процессе установки Windows 11 — компания попросту удалила данный способ в сборках Windows 11 26200.5516 и 26120.3653.

К счастью, пользователи быстро нашли способ, который позволит обойти данное ограничение. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

На экране установки Windows 11 следует одновременно зажать сочетание клавиш Shift и F10, чтобы открыть командную строку, затем ввести regedit и нажать кнопку Enter. Перейти в раздел Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE. Нажать Правка > Создать > DWORD (32 бита) и переименовать данное значение в BypassNRO. Открыть созданный параметр и изменить его значение на 1. Перезагрузить систему, после чего появится возможность установки ОС без использования учётной записи Microsoft и подключения к сети Интернет.

В настоящее время неизвестно, насколько долго будет работать этот обходной путь, пока Microsoft не придумает новые ухищрения, чтобы заставить пользователей устанавливать Windows 11 с применением учётной записи Microsoft.

Отмечается, что этот способ не является единственным, но часто используется при установке Windows 11 в связи с простотой применения.