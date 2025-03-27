Компания Intel работает над своей новой линейкой настольных процессоров серии Core Ultra 300, которая может быть ограничена только моделями K и KF — об этом рассказал информатор Jaykihn, пишет издание NotebookCheck.
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Обычно каждая линейка процессоров Intel включает в себя как обычные модели, так и более производительные CPU с возможностью разгона, на что указывают буквы K или KF в названии. По данным информатора, в линейке Core Ultra 300 (Arrow Lake-S Refresh) Intel применит другую стратегию, выпустив в её рамках только модели K и KF, тогда как стандартные варианты серия включать не будет.
Также сообщается, что обладателей процессоров Core Ultra 200 ждёт улучшение, но только для моделей K и KF — по словам информатора, Intel выпустит для них обновление BIOS, благодаря которому процессоры получат некоторый прирост производительности. Отмечается, что данный апдейт не приведёт к потере гарантии.
Информация о периоде запуска настольных процессоров Intel Core Ultra 300 в настоящее время не раскрывается.