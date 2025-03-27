Кроме того, Intel может выпустить обновление BIOS, повышающее производительность Core Ultra 200.

Компания Intel работает над своей новой линейкой настольных процессоров серии Core Ultra 300, которая может быть ограничена только моделями K и KF — об этом рассказал информатор Jaykihn, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

Обычно каждая линейка процессоров Intel включает в себя как обычные модели, так и более производительные CPU с возможностью разгона, на что указывают буквы K или KF в названии. По данным информатора, в линейке Core Ultra 300 (Arrow Lake-S Refresh) Intel применит другую стратегию, выпустив в её рамках только модели K и KF, тогда как стандартные варианты серия включать не будет.

Также сообщается, что обладателей процессоров Core Ultra 200 ждёт улучшение, но только для моделей K и KF — по словам информатора, Intel выпустит для них обновление BIOS, благодаря которому процессоры получат некоторый прирост производительности. Отмечается, что данный апдейт не приведёт к потере гарантии.

Информация о периоде запуска настольных процессоров Intel Core Ultra 300 в настоящее время не раскрывается.