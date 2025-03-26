Запуск новинки должен состояться в апреле.

Компания Motorola готовит свою новую серию складных смартфонов Razr 60 — несколько дней назад в сети Интернет появились данные о характеристиках Ultra-версии, а сейчас база данных TENAA раскрывает некоторые спецификации стандартной модели, пишет издание Xpertpick.

Источник фото: Xpertpick/TENAA

На сайте TENAA смартфон Motorola Razr 60 с модельным номером XT2553-2 указан с чипсетом, достигающим тактовой частоты 2.75 ГГц, который, предположительно, представляет собой MediaTek Dimensity 7400x.

Кроме того, новинка имеет 6.9-дюймовый складной OLED-экран с разрешением 1080x2640 пикселей, дополненный 3.63-дюймовым внешним дисплеем OLED с разрешением 1056x1066 пикселей. Основная камера представлена 50-Мп датчиком и поддерживает трёхкратный оптический зум, соседствуя с 13-Мп сверхширокоугольным модулем, а селфи-камера имеет 32-Мп сенсор.

Смартфон будет выпускаться в версиях с 8/12/16/18 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти. В настоящее время неизвестно, все ли конфигурации выйдут за пределы Китая. Питанием устройство будет обеспечивать аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч. Размеры новинки составляют 171.3x73.99x7.25 мм при весе 188 г.

В более ранних утечках говорилось, что модель будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 30 Вт, беспроводную зарядку, получит боковой сканер отпечатков пальцев и предустановленную Moto UI на базе Android 15.

Ожидается, что запуск смартфона Motorola Razr 60 в Китае состоится в апреле текущего года.