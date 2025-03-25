Новинка будет оснащаться 6.96-дюймовым складным экраном.

Компания Motorola готовится представить свой новый флагманский складной смартфон Razr 60 Ultra, который совсем недавно появился на сайте сертификации TENAA, раскрыв свои ключевые характеристики, пишет издание GSMArena.

В базе данных TENAA указывается, что смартфон Motorola Razr 60 Ultra оснащается чипсетом, достигающим частоты 4.32 ГГц, что подтверждает наличие SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинка будет выпускаться в версиях с 8, 12, 16 и даже 18 ГБ оперативной памяти, а также в вариантах с накопителем объёмом 256, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Отмечается, что данная сертификация относится к китайской версии, поэтому в других регионах конфигурации могут отличаться.

Складной экран устройства будет представлен 6.96-дюймовой панелью, тогда как внешний дисплей будет иметь диагональ 4 дюйма. Оба экрана будут выполнены по технологии OLED. На внешней стороне новинки расположатся два 50-Мп датчика, а ещё один 50-Мп сенсор будет встроен в складной экран, что является улучшением по сравнению с предшественником.

Источник фото: GSMArena/TENAA

Ещё одним преимуществом на фоне модели предшествующего поколения станет аккумуляторная батарея с минимальной ёмкостью 4275 мА·ч, что соответствует 4500 мА·ч типичной ёмкости, тогда как Razr 50 Ultra имеет аккумулятор на 4000 мА·ч. При этом размеры новинки примерно соответствуют предшественнику, в разложенном виде составляя 171.5x74.0x7.3 мм при весе 199 г.