Неполадка приводит к неработоспособности некоторых аудиоустройств.

Компания Microsoft устранила уже немало проблем, которые не позволяли пользователям обновиться до Windows 11 24H2, но некоторые из ошибок до сих пор остаются нерешёнными, в частности, неполадки со звуком, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что Microsoft знает о проблеме на некоторых ПК и ноутбуках с установленной ОС Windows 11 24H2 и содержащих Dirac Audio с файлом cridspapo.dll, заключающейся в неработоспособности встроенных динамиков и ряда аудиоустройств, работающих через Bluetooth.

Данная неполадка заставила софтверного гиганта заблокировать обновление до Windows 11 24H2 на подверженных проблеме устройствах, присвоив блокировке идентификатор 54283088.

Отмечается, что с момента выявления проблемы прошло уже несколько месяцев, но она до сих пор не была устранена — Microsoft только сменила её статус на «подтверждена». Возможно, решением данного вопроса занимается не Microsoft, а сторонняя компания, которая и должна выпустить новую версию драйвера.

Пока же пользователям подверженных проблеме устройств остаётся запастись терпением, хотя точная дата выхода патча, устраняющего неполадку, в настоящее время неизвестна.