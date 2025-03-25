Новинка может оказаться ближе к модели предшествующего поколения.

Предстоящий чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Elite может не получить новейших ядер Oryon, которыми обладает высокопроизводительный чип Snapdragon 8 Elite, оставшись на архитектуре ARM Cortex, что делает его ближе к SoC прошлого поколения, Snapdragon 8s Gen 3, пишет издание Gizmochina.

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Сообщается, что Qualcomm Snapdragon 8s Elite будет производиться по 4-нм техпроцессу, а не по 3-нм, как Snapdragon 8 Elite, а также получит одно основное ядро Cortex-X4 с тактовой частотой до 3.21 ГГц, пять ядер производительности Cortex-A720, два из которых будут работать на частоте до 3.01 ГГц, а остальные три будут достигать 2.8 ГГц, и два эффективных ядра Cortex-A520 с частотой 2.02 ГГц.

Это заметно меньше показателей чипсета Snapdragon 8 Elite, располагающего двумя ядрами Oryon с тактовой частотой до 4.32 ГГц и шестью ядрами Oryon, работающими на частоте 3.53 ГГц, но весьма схоже с возможностями чипа Snapdragon 8s Gen 3, имеющего одно ядро Cortex-X4, достигающее частоты 3.0 ГГц, четыре ядра Cortex-A720, работающие на частоте 2.8 ГГц, и три ядра Cortex-A520 с частотой 2.0 ГГц.

Кроме того, новинка получит графический процессор Adreno 825, что чуть хуже по сравнению с чипом Snapdragon 8 Elite, обладающим Adreno 830, но лучше Adreno 735 в составе Snapdragon 8s Gen 3.

Как и ожидалось, по производительности Snapdragon 8s Elite расположится между Snapdragon 8 Elite и Snapdragon 8s Gen 3, на что указывает результат около 2 млн баллов в бенчмарке AnTuTu.

Конечно, отсутствие ядер Oryon может расстроить некоторых потенциальных покупателей, но с учётом того, что Snapdragon 8s Elite будет ориентирован на модели, которые займут нишу между средним и флагманским уровнями, это может положительно сказаться на стоимости, тем более, что производительность SoC нового поколения, судя по утечке, весьма высока.