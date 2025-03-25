Чип Exynos 2500 новинке может не достаться.

Компания Samsung может оснастить свой доступный смартфон следующего поколения Galaxy Z Flip FE не новейшим чипсетом Exynos 2500, как предполагалось ранее, а более старым Exynos 2400e, который, к тому же, имеет пониженные тактовые частоты по сравнению со стандартным Exynos 2400, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: NotebookCheck/Samsung (отред.)

Сообщается, что складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip FE может получить чипсет Exynos 2400e, при производстве которого будет использована упаковка IPoP (Integrated Package on Package) — данное решение позволит снизить производственные затраты, но ухудшит рассеивание тепла.

В более ранних утечках говорилось о том, что Samsung испытывает проблемы с выпуском своих чипсетов следующего поколения, но чуть позже сообщалось, что компании удалось преодолеть трудности. Если информация о Galaxy Z Flip FE подтвердится, то это будет означать, что некоторые проблемы всё же остались.

Учитывая более доступную цену FE-версии, использование чипсета Exynos 2400e выглядит вполне приемлемым вариантом, конечно, если Samsung оснастит новинку системой охлаждения, достаточной для эффективного отвода тепла без ущерба для производительности. Ещё одним решением станет улучшение энергоэффективности, хотя в таком случае это может негативно сказаться на быстродействии.