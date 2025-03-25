В продажу Ti-версия должна поступить уже 16 апреля.

Компания Nvidia, как говорилось в предыдущих утечках, перенесла дату запуска своих среднебюджетных видеокарт серии GeForce RTX 5060 на более поздний период, а сегодня ситуация с запуском новинок прояснилась, пишет издание NotebookCheck со ссылкой на материалы VideoCardz и HKEPC.

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Сообщается, что анонс игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti состоится 15 апреля, а уже 16 апреля будут запущены версии GeForce RTX 5060 Ti с 8 и 16 ГБ видеопамяти, а также будет снят запрет на публикацию обзоров старших моделей. GeForce RTX 5060, как утверждается, доберётся до полок магазинов только в мае.

Интересно, что Nvidia не собирается разграничивать материалы, посвящённые RTX 5060 Ti с рекомендованной ценой и моделям, её превышающим, поэтому 16 апреля должны выйти обзоры как видеоадаптеров, доступных по MSRP, так и видеокарт с более высокими ценниками.

Точные данные о стоимости новинок в настоящее время не раскрываются. Предположительно, GeForce RTX 5060 будет стоить от 299 долларов США, что выглядит неплохо, учитывая наличие 3840 ядер CUDA, что на 25 % больше по сравнению с предшественницей, и более быстрой памяти GDDR7 28 Гбит/c. Единственным недостатком может стать видеобуфер объёмом 8 ГБ, что для некоторых современных игр класса ААА уже недостаточно.

Цена GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ, как предполагается, будет начинаться от 399 долларов США, тогда как RTX 5060 Ti 16 ГБ оценят дороже. Увеличение количества ядер CUDA для RTX 5060 Ti будет не таким значительным, как у RTX 5060 — Ti-версия получит 4608 ядра, что на 6 % больше по сравнению с RTX 4060 Ti. Также новинка обзаведётся памятью GDDR7 28 Гбит/c.