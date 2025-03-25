Запуск смартфона состоится 2 апреля.

Компания Motorola готовится к запуску своего нового смартфона Edge 60 Fusion, ключевые характеристики которого были раскрыты площадкой Flipkart, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Смартфон Motorola Edge 60 Fusion получит чипсет MediaTek Dimensity 7400 и 6.7-дюймовую панель, выполненную по технологии OLED и изогнутую по четырём краям, с разрешением 1200p и пиковой яркостью 4500 нит. Дополнительно экран получит защиту в виде стекла Gorilla Glass 7i.

На задней панели новинки расположится 50-Мп камера с датчиком Sony LYT-700C, который, как отмечается, был проверен Pantone, что, судя по всему, относится к режиму true color в параметрах фотосъёмки.

Автономная работа устройства будет обеспечиваться аккумуляторной батареей ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 68 Вт. Новинка получит пылевлагозащищённый и ударопрочный корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69 и имеющий сертификат военного класса MIL-STD-810.

Смартфон будет поставляться с предустановленной Hello UI на базе Android 15. Производитель обещает выпускать обновления ОС для модели в течение последующих трёх лет и поддерживать новинку патчами безопасности на протяжении четырёх лет с момента дебюта.

Запуск смартфона Motorola Edge 60 Fusion состоится 2 апреля текущего года. Ожидается, что стоимость новинки в Европе составит 350 евро. На рынках Азии, как предполагается, ценник будет ниже.