После целой череды слухов компания Samsung наконец-то подтвердила, что приступит к развёртыванию стабильной версии One UI 7 в следующем месяце, назвав точную дату, а также раскрыла список устройств, которые в числе первых получат обновление, пишет издание Neowin.
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Сообщается, что Samsung приступит к развёртыванию стабильной версии One UI 7 начиная с 7 апреля, постепенно выпуская обновление для большего количества своих мобильных устройств в последующие недели.
Также компания обнародовала список моделей, которые первыми получат стабильный вариант One UI 7. Он выглядит следующим образом:
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
Отмечается, что чуть позже к данным моделям должны присоединиться и другие мобильные устройства Samsung, период официальной поддержки которых ещё не окончен. При этом для ряда моделей некоторые функции с использованием искусственного интеллекта будут отсутствовать, тогда как ключевые возможности One UI 7, включая обновлённый пользовательский интерфейс, новые значки, усовершенствованные приложения и ряд других улучшений, будут доступны для всех.