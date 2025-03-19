Компания приступит к развёртыванию с 7 апреля.

После целой череды слухов компания Samsung наконец-то подтвердила, что приступит к развёртыванию стабильной версии One UI 7 в следующем месяце, назвав точную дату, а также раскрыла список устройств, которые в числе первых получат обновление, пишет издание Neowin.

Источник фото: How-To Geek

Сообщается, что Samsung приступит к развёртыванию стабильной версии One UI 7 начиная с 7 апреля, постепенно выпуская обновление для большего количества своих мобильных устройств в последующие недели.

Также компания обнародовала список моделей, которые первыми получат стабильный вариант One UI 7. Он выглядит следующим образом:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Отмечается, что чуть позже к данным моделям должны присоединиться и другие мобильные устройства Samsung, период официальной поддержки которых ещё не окончен. При этом для ряда моделей некоторые функции с использованием искусственного интеллекта будут отсутствовать, тогда как ключевые возможности One UI 7, включая обновлённый пользовательский интерфейс, новые значки, усовершенствованные приложения и ряд других улучшений, будут доступны для всех.