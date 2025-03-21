Новинка получила ряд улучшений по сравнению с 4G-версией.

Несколько дней назад компания Vivo презентовала 4G-версию смартфона V50 Lite, а сейчас представляет его 5G-вариант, имеющий ряд отличий от дебютировавшей чуть ранее модели, пишет издание GSMArena.

Смартфон Vivo V50 Lite 5G получает чипсет MediaTek Dimensity 6300, тогда как 4G-версия оснащается SoC Qualcomm Snapdragon 685. Новинку снабдили 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2 объёмом 256/512 ГБ.

Экран смартфона представлен 6.77-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1080p+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Новинка сохранила 50-Мп основную камеру с сенсором Sony IMX882 размером 1/2.0 дюйма, но получила 8-Мп сверхширокоугольный модуль вместо 2-Мп датчика у 4G-версии. Также на задней панели присутствует кольцевая вспышка Aura Light. На фронтальной стороне устройства в круглом вырезе находится 32-Мп селфи-камера.

Аккумулятор новинки обладает ёмкостью 6500 мА·ч, чего, по словам производителя, должно хватить на 10.5 часа игры. Помимо увеличенной на 1000 мА·ч ёмкости батареи по сравнению с 4G-вариантом, Vivo V50 Lite 5G поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, что позволяет восполнять заряд батареи на 50 % за 23 минуты и на 100 % за 53 минуты.

Смартфон имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP65, оптический сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, поддерживает 5G и Bluetooth 5.4. О версии стандарта Wi-Fi производитель не сообщил, но с учётом используемого чипсета, это должен быть Wi-Fi 5.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, новинка снабжена технологией воздушной подушки по четырём углам. К сожалению, аудиоразъёма и слота для карт памяти microSD модель лишена. Новинка выпускается в цветовых оформлениях Titanium Gold, Phantom Black, Silk Green и Fantasy Purple.

Смартфон Vivo V50 Lite 5G уже появился в испанской рознице с ценником 400 евро за версию 12 ГБ+512 ГБ.