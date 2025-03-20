Процесс развёртывания One UI 7 стартует 7 апреля.

Несколько дней назад компания Samsung сообщила о старте развёртывания стабильной версии One UI 7, начиная с 7 апреля текущего года, опубликовав список мобильных устройств, которые получат обновление в числе первых.

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С учётом того, что владельцы ряда моделей Samsung, проживающие в США, Южной Корее, Индии и Великобритании, смогли принять участие в программе предварительного тестирования One UI 7, предполагалось, что процесс развёртывания для пользователей из этих стран начнётся в указанную производителем дату, но издание GSMArena сообщает о том, что это не совсем так.

Как заметили журналисты издания, в глобальном пресс-релизе, опубликованном Samsung, указывается, что стабильный релиз One UI 7 будет доступен на смартфонах линеек Galaxy S24, Z Fold6 и Z Flip6, начиная с 7 апреля. В материалах для Южной Кореи, Индии и Великобритании упоминается эта же дата, тогда как для США указана другая — 10 апреля.

Это означает, что как минимум в Соединённых Штатах Америки развёртывание стабильной версии One UI 7 начнётся на три дня позже, чем ожидалось.

По мнению издания, владельцы смартфонов Samsung из некоторых других стран также могут столкнуться с похожими задержками, хотя официального подтверждения этому (за исключением США) пока нет.

При этом процесс развёртывания One UI 7 будет происходить поэтапно, поэтому обладателям старых моделей придётся запастись терпением.