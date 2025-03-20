Некоторые модели iPhone следующих поколений могут ограничиться лишь беспроводной зарядкой.

Несколько дней назад в сети Интернет появилась информация о том, что Apple рассматривала возможность отказаться от разъёма USB Type-C в своём предстоящем ультратонком смартфоне iPhone 17 Air, но всё-таки передумала, решив оставить порт для данной модели, чтобы избежать возможных проблем с регулирующими органами ЕС, но полностью не отказавшись от этой затеи для смартфонов следующих поколений.

Источник фото: GSMArena

Свежее сообщение пресс-секретаря Европейской комиссии Федерики Микколи, опубликованное изданием 9to5Mac, подтверждает, что у Apple нет никаких причин опасаться каких-либо последствий со стороны регулирующих органов ЕС в случае отказа от порта USB Type-C, так как в случае отсутствия возможности восполнения заряда батареи мобильного устройства при помощи проводной зарядки наличие унифицированного разъёма (USB Type-C) не требуется.

При этом такой смартфон будет заряжаться посредством беспроводной зарядки, но с этим проблем у Apple возникнуть не должно, так как общий стандарт Qi2 — это по сути MagSafe.

Конечно, в текущем году Apple вряд ли выпустит iPhone без разъёма USB Type-C, но уже в серии iPhone 18 некоторые модели его могут лишиться.