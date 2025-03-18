Уже iPhone 17 Air мог выйти без USB Type-C.

Компания Apple может отказаться от использования разъёма USB Type-C в своих будущих моделях iPhone – об этом сообщает аналитик Bloomberg Марк Гурман, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

По словам аналитика, Apple собиралась отказаться от порта USB Type-C уже в текущем году, выпустив ультратонкий iPhone 17 Air без данного разъёма, но передумала, чтобы не иметь проблем с регулирующими органами ЕС, которые ранее и стали причиной перехода от проприетарного разъёма Lightning к универсальному USB Type-C.

Как отмечает Марк Гурман, если iPhone 17 Air будет успешной моделью, то в будущем Apple сосредоточит свои усилия на создании тонких iPhone. Кроме того, некоторые модели iPhone следующего поколения могут лишиться разъёма USB Type-C. Это означает, что для восполнения заряда батареи будет использоваться беспроводная зарядка, а для передачи данных — синхронизация с iCloud.

Отмечается, что некоторые производители могут последовать примеру Apple, как это уже случилось с 3.5-мм разъёмом для наушников.