Новинка оснащается 8.3-дюймовым дисплеем и поддерживает ряд периферийных устройств.

Несколько часов назад компания Qualcomm представила своё новое поколение чипов Snapdragon G, в том числе Snapdragon G3 Gen 3 с поддержкой трассировки лучей и системы Lumen, а производитель Ayaneo в числе первых сообщает о своём новом портативном игровом планшете, оснащённом высокопроизводительным чипсетом, пишет издание NotebookCheck.

Игровой планшет Ayaneo Gaming Pad снабжается 8.3-дюймовой LCD-панелью с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерным чипом Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3 и специальной системой охлаждения, в состав которой входит вентилятор.

На задней панели устройства располагается 50-Мп основная камера, дополненная 13-Мп сверхширокоугольным модулем, а на фронтальной стороне размещается 5-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Новинка работает под управлением ОС Android, поддерживает Wi-Fi 7, оснащается четырёхкамерными динамиками, встроенным шестиосевым гироскопом, стеклянной задней панелью и металлической средней рамкой, а также поддерживает широкий спектр периферийных устройств, расширяющих её возможности, в том числе съёмные игровые контроллеры, стандартные клавиатуры и мыши.

Источник фото: NotebookCheck/Ayaneo

Игровой планшет Ayaneo Gaming Pad дебютирует в мае текущего года. Информации о стоимости и доступности новинки в настоящее время не предоставляется.