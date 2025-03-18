Старший чип, Snapdragon G3 Gen 3, поддерживает Lumen и трассировку лучей.

Компания Qualcomm выпускает сразу несколько новых моделей чипов линейки Snapdragon G, предназначенных для портативных игровых консолей — в число новинок вошли Snapdragon G3 Gen 3, Snapdragon G2 Gen 2 и Snapdragon G1 Gen 2, которые различаются своими характеристиками и возможностями, пишет издание GSMArena.

Snapdragon G3 Gen 3 станоет первым чипом Qualcomm, поддерживающим систему глобального освещения и отражений Lumen, применяемую в Unreal Engine 5. Новинка оснащается 8 ядрами, включая одно основное, пять ядер производительности и два эффективных ядра, которые обеспечивают увеличение производительности на 30 % по сравнению с моделью прошлого поколения, Snapdragon G3 Gen 2.

Графический процессор Adreno A32 в составе Snapdragon G3 Gen 3 обладает аппаратным ускорением трассировки лучей и приростом быстродействия на 28 %.

Snapdragon G2 Gen 2 также имеет восемь ядер, но в другой конфигурации — одно основное ядро дополняется четырьмя ядрами производительности и тремя эффективными ядрами. Графический процессор Adreno A22, которым оснащается Snapdragon G2 Gen 2, обладает поддержкой технологий масштабирования Snapdragon Game Super Resolution и генерации кадров Adreno Frame Motion Engine 2.0, но лишён трассировки лучей.

Snapdragon G2 Gen 2 обеспечивает заметный прирост производительности по сравнению с предшественником — в 2.3 раза в отношении CPU и 3.8 раза относительно GPU.

Чипы Snapdragon G3 Gen 3 и Snapdragon G2 Gen 2 имеют поддержку дисплеев с разрешением QHD+ и частотой обновления до 144 Гц, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, а также 5G в качестве опции.

Доступная модель Snapdragon G1 Gen 2 обладает двумя производительными и шестью эффективными ядрами, что обеспечивает увеличение производительности на 80 % на фоне предшественника, графическим процессором Adreno A12, превосходящим модель предшествующего поколения на 25 %, поддерживает дисплеи с разрешением FHD+ и частотой обновления до 120 Гц, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а также 5G (опционально).

Источник фото: GSMArena

Производитель отмечает, что к концу текущего квартала будут анонсированы сразу несколько новых моделей портативных игровых консолей от AYANEO, ONEXSUGAR, Retroid Pocket и ряда других компаний, которые будут оснащены новейшими чипами Snapdragon G.