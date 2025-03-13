Новинки могут появиться раньше, чем ожидалось.

Компания Xiaomi готовится к глобальному запуску новых смартфонов серии Poco F7, включая Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra, которые могут дебютировать раньше, чем предполагалось, пишет издание NotebookCheck.

Предполагаемый Poco F7 Ultra. Источник фото: NotebookCheck/tsaikumar1989

Сообщается, что в сети Интернет появляется всё больше намёков на скорый запуск новых моделей линейки Poco F7 — в частности, совсем недавно Poco F7 Ultra с модельным номером 24122RKC7G пополнил базу данных Национальной комиссии по вещанию и телекоммуникациям (NBTC) в Таиланде. Чуть ранее эта же модель, оснащённая чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, была протестирована в бенчмарке Geekbench.

Также утверждается, что ряд источников получил подтверждение того, что глобальный запуск серии Poco F7 состоится в ближайшие несколько недель, даже называя точную дату — 27 марта. Если данные соответствуют действительности, то в уже через несколько дней Xiaomi должна приступить к публикации рекламных материалов, рассказывающих о преимуществах новинок.

Ожидается, что Poco F7 Ultra унаследует ряд ключевых характеристик от Redmi K80 Pro, но в некоторых аспектах будет отличаться.