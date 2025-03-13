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Samsung Galaxy Tab S10 FE с чипсетом Exynos 1580 обошёл предшественника на 32 % в тесте Geekbench
Новинка была оснащена 8 ГБ ОЗУ.

Компания Samsung продолжает работать над своими новыми планшетами Galaxy Tab S10 FE и Tab S10 FE+, которые получат ряд улучшений по сравнению с предшественниками — совсем недавно одна из новинок была протестирована в бенчмарке Geekbench, пишет издание GSMArena.

В базе данных Geekbench устройство с модельным номером Samsung SM-X520, который соответствует стандартной модели Galaxy Tab S10 FE, оснащённое чипсетом Exynos 1580, в одноядерном и многоядерном тестах Geebench набрало 1349 и 3882 балла соответственно — это на 32 % больше показателей модели предшествующего поколения, Galaxy Tab S9 FE, снабжённой чипом Exynos 1380.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, протестированный экземпляр был оснащён 8 ГБ оперативной памяти и работал под управлением ОС Android 15.

Хотя данный тест отражает только производительность CPU, издание отмечает, что заметный прирост будет наблюдаться и относительно GPU, так как Samsung снабдила Exynos 1580 графическим процессором Xclipse 540 на базе RDNA 3 — это видно на примере Galaxy A56 с чипом Exynos 1580, который в графическом тесте 3DMark Wild Life Extreme обходит модель Galaxy A35, оснащённую SoC Exynos 1380 с графическим процессором ARM Mali-G68 MP5, на весомые 65 %.

В более ранних утечках говорилось, что Galaxy Tab S10 FE и Tab S10 FE+ будут выпускаться в версиях с 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, поддерживать S Pen и быструю зарядку мощностью 45 Вт. Стандартная модель, Tab S10 FE, как сообщается, получит 10.9-дюймовый дисплей, а Tab S10 FE+ обзаведётся 13.1-дюймовым экраном, что станет улучшением по сравнению с предшественником, имеющим 12.4-дюймовую панель. При этом plus-версия потеряет сверхширокоугольную камеру на задней панели.

Ожидается, что запуск Samsung Galaxy Tab S10 FE и Tab S10 FE+ состоится в октябре текущего года.

#exynos 1580 #samsung galaxy tab s10 fe
Источник: gsmarena.com
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