Также смартфон должен обзавестись чипсетом серии Snapdragon 8.

Компания Xiaomi готовится к дебюту своего нового сверхтонкого смартфона Civi 5 Pro, а свежая утечка от информатора Digital Chat Station раскрывает подробности о характеристиках новинки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон Xiaomi Civi 5 Pro будет иметь корпус толщиной около 7 мм, что не помешает ему обладать ёмкой батареей на 6000 мА·ч — это превышает показатели китайской версии Xiaomi 15, обладающей аккумулятором ёмкостью 5410 мА·ч при толщине корпуса 8.08 мм, и смартфона Vivo X200 Pro Mini, оснащённого батареей на 5700 мА·ч и имеющего толщину 8.15 мм.

Кроме того, новинке приписывается наличие 50-Мп перископического телеобъектива с трёхкратным оптическим зумом и высокопроизводительного чипсета Qualcomm серии Snapdragon 8.

В более ранних утечках говорилось, что модель будет оснащаться чипом Snapdragon 8s Elite, изогнутым экраном, селфи-камерой с двумя датчиками, круглым модулем камеры на задней панели, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и стеклянным корпусом, а стартовая стоимость новинки составит 3000 юаней (415 долларов США).

Ожидается, что запуск смартфона Xiaomi Civi 5 Pro состоится в ближайшие недели.