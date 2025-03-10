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Предполагаемый Xiaomi Pad 7 Max получит 14-дюймовую OLED-панель и зарядку мощностью 120 Вт
Модель может дебютировать в апреле текущего года.

После глобальной презентации Pad 7 и Pad 7 Pro на глобальном рынке компания Xiaomi собирается выпустить ещё несколько новых планшетов, в том числе модель с OLED-экраном большой диагонали, о чём сообщает информатор Smart Pikachu, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

По данным информатора, новинка получит 14-дюймовую OLED-панель, обрамлённую тонкими рамками и имеющую вырез для селфи-камеры. Новая модель, предположительно, Xiaomi Pad 7 Max, придёт на смену планшету Pad 6 Max, оснащённому 14-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2.8K, поддержкой HDR10+ и яркостью 500 нит.

В более ранней утечке говорилось, что новинка может получить до 24 ГБ оперативной памяти и быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Ожидается, что официальный запуск 14-дюймового планшета от Xiaomi состоится в следующем месяце.

Кроме того, компания работает ещё над двумя новыми моделями планшетов — флагманским устройством с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и OLED-панелью, которое может дебютировать как Pad 7S Pro или Pad 7 Ultra, и игровой моделью под брендом Redmi, оснащённой ещё не представленным чипом MediaTek Dimensity 9400+ и 8-дюймовым экраном.

#xiaomi pad 7 max
Источник: gizmochina.com
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