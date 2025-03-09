Апдейт основан на драйвере Game Ready 572.70.

Компания Nvidia продолжает выпускать обновления для своих новейших игровых видеокарт серии GeForce RTX 50, исправляющие проблемы с возникновением «чёрного экрана», а также устраняющие ряд других неполадок.

Источник фото: Nvidia

Как сообщает издание Neowin, свежий апдейт графического драйвера GeForce Hotfix версии 572.75, основанный на последнем драйвере Game Ready 572.70, устраняет ошибку, которая приводит к появлению «чёрного экрана» при использовании видеоадаптеров линейки GeForce RTX 50.

Кроме того, обновление устраняет проблему, связанную с невозможностью функционирования разогнанных GeForce RTX 5090 и RTX 5080 на надлежащих тактовых частотах после перезагрузки ПК.

Ранее компания уже выпускала графический драйвер Game Ready версии 572.70, который должен был устранить неполадку с «чёрным экраном» при подключении видеокарты через DisplayPort.

Подробное описание апдейта GeForce Hotfix версии 572.75 доступно на странице поддержки компании.

Хотя Nvidia планомерно решает проблемы, возникшие в процессе запуска игровой линейки GeForce RTX 50, пользователи высказывают своё недовольство относительно сложившейся ситуации, что вполне справедливо, учитывая то количество ошибок и неполадок, с которым пришлось столкнуться целому ряду обладателей новых моделей.