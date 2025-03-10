Запуск новой модели ожидается в ближайшие недели.

Компания Vivo готовится пополнить свою линейку смартфонов Y300 несколькими новыми моделями, в том числе Vivo Y300 Pro+, данными о ключевых характеристиках которого делится информатор Panda is Bald, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон Vivo Y300 Pro+ будет оснащаться чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, двойной камерой на задней панели, включая 50-Мп основной датчик, и 32-Мп камерой для селфи и видеозвонков, расположенной на фронтальной стороне.

Питать новинку, как сообщается, будет аккумуляторная батарея ёмкостью 7320 мА·ч, типичное значение которой может достигать 7500 мА·ч.

Ожидается, что смартфон Vivo Y300 Pro+ будет представлен в конце марта или начале апреля, а его стартовая стоимость может составить чуть менее 2000 юаней (275 долларов США).