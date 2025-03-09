Новинка должна дебютировать в апреле.

Бренд Redmi готовится представить свой новый смартфон Redmi Turbo 4 Pro в ближайшие несколько недель, а информатор Experience More подтверждает ключевые характеристики новинки, пишет издание Gizmochina.

Redmi Turbo 4. Источник фото: Gizmochina

По данным информатора, смартфон Redmi Turbo 4 Pro будет оснащаться чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Elite и 6.8-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1.5K. Предположительно, новинка сохранит OLED-экран, как у модели Redmi Turbo 4. В более ранней утечке говорилось, что Redmi Turbo 4 Pro получит панель LTPS, обрамлённую тонкими рамками, с частотой обновления 120 Гц.

Обеспечивать автономную работу устройства будет аккумуляторная батарея ёмкостью 7550 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Кроме того, новинке приписывается наличие короткофокусного сканера отпечатков пальцев, встроенного в дисплей, металлической средней рамки и стеклянной задней панели.

Предположительно, модель может весить более 210 г и получить пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69.

По мнению информатора, стандартная модель, Redmi Turbo 4, может получить снижение цены после дебюта Pro-версии.

Запуск Redmi Turbo 4 Pro в Китае должен состояться в апреле текущего года. На глобальном рынке новинка может дебютировать под брендом Poco.