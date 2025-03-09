Ультратонкую модель сравнили с iPhone 17 Pro Max.

Компания Samsung готовится представить свой новый ультратонкий смартфон Galaxy S25 Edge в апреле текущего года, тогда как Apple выпустит конкурирующую модель, iPhone 17 Air, лишь спустя несколько месяцев, но информатор OreXda уже сейчас публикует некоторые характеристики новинки, сравнивая её с iPhone 17 Pro Max, пишет издание NotebookCheck.

Рендер iPhone 17 Air. Источник фото: NotebookCheck/Zellzoi/X

Утверждается, что iPhone 17 Air будет оснащён 6.7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1290x2796 точек, что ставит его между iPhone 17 Pro с 6.3-дюймовой панелью и iPhone 17 Pro Max c 6.9-дюймовым экраном. Ожидается, что экран новинки будет представлен LTPO-панелью.

На задней стороне устройства расположится 48-Мп основная камера, а на фронтальной стороне разместится 12-Мп селфи-камера, что соответствует характеристикам версии Pro Max. Конечно, iPhone 17 Air будет иметь более скромные возможности, так как в более ранней утечке фигурировал только один сенсор камеры на задней панели. Также нет информации о датчиках камер, применяемых для новых моделей Apple.

Кроме того, ультратонкая модель получит хранилище объёмом от 128 ГБ, тогда как покупатели варианта Pro Max смогут рассчитывать как минимум на 256 ГБ.

Ожидается, что официальная презентация новинок состоится в сентябре текущего года.